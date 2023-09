DonAlt verwacht stevige correctie voor Bitcoin

De populaire pseudonieme analist DonAlt zegt dat Bitcoin er op dit moemnt zwak uitziet. Volgens de analist is het uitstellen van de goedkeuring van de Amerikaanse Spot Bitcoin ETF door de Securities and Exchange Commission (SEC) iets wat investeerders al hadden verwacht, maar ondanks dat viel de koers alsnog naar beneden. Dat betekent volgens DonAlt dat er sprake is van onderliggende zwakte voor Bitcoin.

Stevige correctie aanstaande?

Als gevolg van die inherente zwakte is DonAlt tot de conclusie gekomen dat dit nog niet het goede moment is om Bitcoin te kopen. “Als we deze maand een dump krijgen, dan zou ik instappen. Maar als we rustig blijven doorbloeden, zoals we de afgelopen periode zagen, dan blijf ik nog even aan de zijlijn”, aldus DonAlt.

Volgens de analist is er dus echt weer een stevige correctie nodig om weer veilig in Bitcoin te kunnen stappen. Als zelfs het nieuws over het uitstellen van de…