Donald Trump: Rusland gaat zijn gang maar als NAVO-landen niet betalen

Rusland mag “doen wat het maar wil” met NAVO-landen die minder aan hun defensie uitgeven dan de door het bondgenootschap afgesproken richtlijn van 2 procent van het bruto binnenlands product. Dat heeft de Amerikaanse oud-president Donald Trump zaterdagavond gezegd op een verkiezingsbijeenkomst in Conway, in de staat South-Carolina. Hij benadrukte dat onder zijn leiding de VS die landen niet te hulp zullen komen wanneer ze worden aangevallen. Het Witte Huis noemt de uitspraken “verwerpelijk en losgeslagen”.

Een van de grondbeginselen van het bondgenootschap is dat een aanval op een van de leden geldt als een aanval op alle lidstaten. Als president klaagde Trump geregeld dat veel NAVO-landen minder geld uitgeven aan hun verdediging dan de richtlijn. Mede daarom dreigde hij de VS uit de NAVO te zullen terugtrekken.

In Conway keek Trump terug op zijn presidentschap en zei hij dat “een president van een groot land” hem…