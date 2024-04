Alles Over Don de Jong (Leeftijd, Woonplaats, Auto, Vermogen)

Don de Jong (24) is een Nederlandse YouTuber met 1,11 miljoen abonnees. De vrolijke blonde jongen uit Rijpwetering plaatste tot voor kort elke dag een video op YouTube. In die video’s krijg je een kijkje in zijn leven vol snelle auto’s, maar ook gewone dagelijkse dingen en grappige filmpjes met andere YouTubers.

Nog niet zo lang geleden heeft Don de Jong overigens aangekondigd dat hij stopt met dagelijks YouTube video’s plaatsen. Dit is alles wat je wilde weten over Don de Jong. Van het vermogen van Don de Jong tot de mooie auto’s die hij voor de deur heeft staan en waar hij zich nu op gaat richten.

Volledige naam: Don Siegfried Josephus de Jong

Leeftijd van Don de Jong: 24 jaar.

Woonplaats Don de Jong: Roelofarendsveen

Beroep: YouTuber en eigenaar autobedrijf

Relatiestatus Don de Jong: Vrijgezel

Wie is Don de Jong?

Don de Jong werd op 1 juli 1999 geboren in het dorpje Rijpwetering in Zuid-Holland. Hij groeit hier op als enig kind van liefhebbende ouders. Al op jonge leeftijd hield Don de Jong van gamen. Hierover maakte hij regelmatig filmpjes voor Twitch. Al zijn spaargeld ging naar het kopen van nog betere camera’s voor zijn video’s.

Het begin van Don de Jongs YouTube carrière

9 jaar geleden besloot Don de Jong het over een andere boeg te gooien. Toen begon hij met het maken van video’s op YouTube. De toen 16-jarige Don de Jong plaatste toen vooral prank video’s en grappige filmpjes bij hem en zijn ouders thuis in Rijpwetering.

Daarnaast plaatst hij video’s over de vakanties met zijn familie naar bijvoorbeeld Turkije en Spanje. Deze video’s vallen al snel op bij het grote publiek. Zelfs zijn oudste video’s hebben meer dan 20.000 views en sommige zelfs 800.000.

Dagelijks YouTube video’s plaatsen

Al snel besluit Don de Jong om dagelijks een blog te plaatsen. In deze video’s zie je ook regelmatig zijn familie voorbij komen, waaronder zijn opa, moeder en vader. Al op jonge leeftijd zie je al zijn interesse voor gadgets en vervoersmiddelen. Het begint bij het showen van zijn eerste scooter en een paar jaar later zijn eerste auto, een Audi. We weten nu dat dit slechts het begin is van zijn passie voor auto’s.

De dagelijkse vlogs en video’s zorgen ervoor dat zijn schare volgers snel groter wordt. Uiteindelijk weet hij meer dan 1 miljoen abonnees te krijgen op YouTube. Iets wat maar weinig Nederlandse YouTubers voor elkaar weten te krijgen.

Don de Jong koopt een villa in Roelofarendsveen

Don de Jong doet de dingen net even wat anders dan andere mensen. Waar de meeste mensen eerst op kamers gaan of in een appartementje gaan wonen, kocht Don de Jong direct een gigantisch huis.

De grote woning met twee garages kostte Don de Jong ongeveer 800.000 euro. Het gaat om een luxe woning in Roelofarendsveen die modern is ingericht en natuurlijk een grote studio heeft om zijn video’s op te nemen en te editen.

De keerzijde van succes

Die populariteit was soms wel een beetje vervelend voor Don de Jong. Ouders rijden letterlijk met hun kinderen naar zijn huis om het te laten zien. Don zegt hierover in een interview dat hij het onbegrijpelijk vindt dat ouders dit doen. Op X zegt hij hierover dat hij toch zelf ook niet bij wildvreemden voor de deur gaat staan.

Don de Jong stopt als YouTuber

Begin 2024 liet Don de Jong weten dat hij zou stoppen met het dagelijks plaatsen van YouTube video’s. Het plan was toen om in ieder geval nog wekelijks iets te plaatsen, maar dat verandert al snel naar maandelijks 1 video. Don de Jongs grote schare volgers was hier niet echt over te spreken. Veel mensen vonden dat hij zijn volgers in de steek liet.

Sommige mensen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat ze het asociaal vinden. Anderen zeggen dat hij snel het geld heeft gepakt en vertrok zodra hij kon. Zijn vriend Enzo Knol reageert verrast, maar wenst hem wel het allerbeste.

In maart 2024 plaatste Don de Jong een video op zijn YouTubekanaal waarin hij vertelt dat hij definitief gaat stoppen als YouTuber. Hij vertelt in de video over zijn bescheiden afscheidsfeestje en gaat ook in op wat hij in de toekomst gaat doen. Deze uitleg verklaart direct waarom het de laatste maanden zo stil was rondom Don de Jong op YouTube.

Don de Jong heeft zijn eigen autobedrijf

Op 22 december 2023 werd Don de Jong de eigenaar van Duke Design. Hij gaat samen met Brian en Mike het autobedrijf overnemen. Dit betekent dat hij zich nu volledig moet storten op het leren van alle kneepjes van het vak. Zo moet hij alles weten over de administratie, maar ook het ontwerpen van wraps en nog veel meer. Zijn maat Okke Veilbrief gaat ook bij Duke Design aan de slag als wrapper.

Eerbetoon aan een goede vriend

In de afgelopen paar maanden is Don de Jong bij Dennis Bartels van Duke Design in de leer gegaan om te leren de wraps te ontwerpen. Helaas is Dennis Bartels kortgeleden overleden. De video is dan ook een beetje een eerbetoon aan deze bijzondere man.

De reacties op de video die meer dan 520.000 keer bekeken is zijn over het algemeen zeer positief. Mensen feliciteren Don met zijn nieuwe bedrijf en bieden hun condoleances aan voor het verlies van Dons vriend Dennis.

Don de Jong verkoopt frisdrank

Don de Jong is ook mede-eigenaar van Focusdrink een drankje dat je helpt om te focussen zonder cafeïne en taurine. Het bedrijf werd in 2020 opgericht door Roy Beszelsen, zijn broer Danny Beszelsen en Don de Jong.

Ze wilden een drankje creëren waar je wel goed van kunt focussen zonder al te veel suiker, en andere schadelijke stoffen. Het resultaat is een drankje zonder suiker, cafeïne en taurine, maar met toegevoegde vitamines B3 en B5. Het drankje is er onder andere in de smaken tropical, forest fruit en aardbei.

De vriendin van Don de Jong

Veel mensen vragen zich af wie de vriendin van Don de Jong is. In 2017 kreeg hij een relatie met Bente Borst. Helaas gingen de twee naar drie jaar uit elkaar. Dong de Jong kreeg daarna iets met YouTuber en contentcreator Juultje Tieleman, maar die relatie hield niet lang stand. Het lijkt erop dat Don de Jong momenteel geen vriendin heeft.

Don de Jong heeft het aan zijn hart

Wie Don de Jong al een tijdje volgt op YouTube weet dat hij al jaren een hartaandoening heeft. De artsen kwamen hierachter toen hij in 2008 zijn arm brak. Hij moest hieraan geopereerd worden, tijdens de operatie kwamen ze erachter dat zijn hart niet goed klopte.

Don de Jong moest langer in het ziekenhuis blijven om te kijken wat er precies aan de hand was. Na een aantal onderzoeken besloten ze om Don een pacemaker te geven om te zorgen dat zijn hart goed klopt en ook blijft kloppen. Don de Jong zal die pacemaker zijn hele leven lang nodig hebben.

De auto’s van Don de Jong

De eerste auto die Don de Jong voor zichzelf kocht was een Audi A3. Daarna volgde een Audi RS3 en uiteindelijk heeft hij ook een Audi RS6 aangeschaft. Een van de spectaculairste auto’s van Don de Jong was toch wel z