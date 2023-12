Doijer & Kalff | Goudprijs naar record?

In 2023 steeg de goudprijs met ongeveer 9% en werd het oude record van $2150 per troy ounce verbroken. Doijer & Kalff verwacht dat de goudprijs in 2024 een nieuw record gaat aantikken.

Dit optimisme wordt allereerst gebaseerd op vraag en aanbod. Centrale banken kochten het afgelopen jaar meer dan 1000 ton goud, wat een stevige basis legt onder de vraag. Tegelijkertijd is het aanbod van goud de laatste jaren stabiel.

De vraag is onder andere toegenomen door de geopolitieke spanningen. Dat begon met de machtsstrijd tussen de VS en China, verslechterde door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en werd verergerd door de situatie in het Midden-Oosten. Een verdere escalatie in 2024 kan de goudprijs opstuwen.

Renteverlagingen

Ook denkt Doijer & Kalff dat de kracht van de…