DOGE Streeft Cardano Voorbij – Tijd om te Investeren?

Source: TradingView

De Dogecoin koers is de afgelopen 24 uur gedaald met 2%, maar de daling naar $0,060437 betekent dat Cardano (ADA) Dogecoin toch inhaalt op de ranglijst van marktkapitalisatie.

DOGE is de afgelopen week gedaald met 4%, maar de nog grotere daling van ADA in deze periode (van ongeveer 5%) betekent dat deze laatste één plaats onder de meme-token is gevallen. Op dit moment staat deze op de achtste plaats staat.

Omdat DOGE in een maand tijd ook met 21% is gedaald, is de stijging naar de achtste plaats natuurlijk nauwelijks het gevolg van sterkte. Het token is namelijk sinds het begin van dit jaar ook met 14% gedaald (ook al zijn veel grote tokens daadwerkelijk gestegen sinds januari).

De verre mogelijkheid dat Twitter DOGE-betalingen introduceert, blijft toch hoop bieden aan de Dogecoin-community, die mogelijk snel grote winsten zal boeken.

Dogecoin-Prijsvoorspelling terwijl DOGE…