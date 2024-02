‘Doet denken aan Ronaldinho’ – Voetbal International

Bologna-trainer Thiago Motta is diep onder de indruk van wat Joshua Zirkzee dit seizoen laat zien. De 22-jarige aanvaller was zondag zoals zo vaak dit seizoen beslissend voor de verrassende hoogvlieger door de winnende goal te maken tegen Lazio.

‘Hij heeft eens gezegd dat Zlatan Ibrahimovic en Gabriel Batistuta zijn idolen zijn. Ik zie hem dagelijks bezig en dan doet hij me eerder denken aan de Ronaldinho met wie ik speelde bij Barcelona’, zo besprenkelde Motta in gesprek met Sky Sport Italia zijn aanvalsleider met parfum. ‘Maar ik kan hem met niemand vergelijken. Hij is Joshua, hij is speciaal.’