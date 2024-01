Dochter, vermogen en vrouw: dit wist je nog niet van Johan Derksen

Johan Derksen, is al jaren te zien op tv.

De oud-profvoetballer ging naar zijn carrière de journalistiek in.

Hij werd al snel hoofdredacteur van Voetbal International.

Samen met zijn partner in crime René van de Gijp en Wilfred Gené is hij al jaren te zien op televisie.

Op tv heeft hij het regelmatig over zijn vrouw en dochters.

In dit artikel vertellen we je alles over Johan Derksen, je komt er achter wie zijn vrouw is, wie zijn dochter zijn en wat zijn vermogen is.

© Talpa

Wie is Johan Derksen?

Johan Derksen, kennen de meeste mensen als tv-persoonlijkheid, oud-profvoetballer of sportjournalist.

Hij werd geboren op 31 januari 1949 in Heteren, een klein dorpje in Gelderland.

Johan, wist het te schoppen tot profvoetballer.

Hij speelde onder meer voor SC Cambuur, Veendam en Haarlem.

‘De Snor’, zoals Johan Derksen ook wel wordt genoemd, stond linksback.

Nadat hij in 1977 stopte als profvoetballer, ging Johan…

Lees verder bij spelersvrouw.nl