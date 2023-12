Dochter rijke familie Steenrijk, Straatarm wint de kost als vulgair ‘model’ (BEELDEN)

In het populaire televisieprogramma ‘Steenrijk, Straatarm‘ ruilen twee families met een volledig tegengesteld welstandniveau een week lang van huis en budget. In een recente aflevering was het de familie Blom die tijdelijk mocht genieten van de enorme welvaart van de familie Heijnen. Niet verkeerd, maar hoe komen die Heijnen aan al die poen?

Pikante kiekjes

De familie Heijnen bestaat uit moeder Sharon, vader Ed en hun 22-jarige dochter Sterre. Sharon is mede-eigenaar van een succesvolle beautysalon in Oostzaan en vader Ed is actief in de erotiekindustrie. Hij verkoopt allerlei plezant gereedschap, zullen we maar zeggen. Dochter Sterre helpt af en toe ook een handje mee in de beautysalon, maar klust daarnaast bij als ‘influencer’. Kijkers van het programma hadden waarschijnlijk al een voorgevoel en dat blijkt nu te kloppen. Sterre plaatst namelijk pikante kiekjes van haarzelf achter een speciale betaalmuur.

Promotie 

…