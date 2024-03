Dochter Rico Verhoeven eist helft van Glory-prijzengeld op in hilarische video

Vlak na het winnen van de Glory Grand Prix dook Rico Verhoeven een ijsbad in om de opgelopen schade te minimaliseren. Vanuit het koude water voerde hij een gesprek met zijn dochter, die vrij direct haar wensen kenbaar maakte (uiteraard met een knipoog).

Rico begint het gesprek met een halve peptalk: “Sorry schat, ik maakte effe een foutje. Ik zit lekker in het ijsbad, alles doet zoveel pijn schat. Maar! Wanneer geven wij op? Nooit! We staan altijd één keer meer op dan de rest.”

Mikayla, de dochter van Rico, lijkt vooral oog te hebben voor de gigantische cheque van 500.000 dollar, omgerekend 457.000 euro, die haar vader kreeg overhandigd. “Papa, de helft van die 500.00 komt wel naar mij hè.”

“Daar moeten we nog even over nadenken, ja”, besluit de in ijswater verkerende Rico.

