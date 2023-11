Dochter Linda de Mol komt op voor Vieze Jeroentje: ‘Nu allemaal weer normaal doen!’

Noa Vahle heeft zich laten interviewen voor LINDA. Meiden, één van de bladen van haar moeder, om wat vragen te beantwoorden over haar moeder. Zo is Noa van mening dat Linda een groot slachtoffer is, maar ook een ‘heel sterke vrouw’. Mooie combi. Ook vindt ze dat we ‘Vieze Jeroentje’ een tweede kans moeten geven.

Stille Linda

Linda de Mol is zelf geen dader in het Voice-schandaal, maar ze heeft wel een liefdesverhouding met een verdachte: Jeroen Rietbergen, de oud-bandleider van The Voice die wordt vervolgd wegens verkrachting.

Jeroen beweert dat hij één misdraging bij The Voice al jaren geleden heeft opgebiecht aan Linda, maar dat ontkende zij pas acht maanden later. Tegelijkertijd wist Linda ook al geruime tijd over de vermeende verkrachtingen door Ali B. Ze heeft daar binnen Talpa niets mee gedaan, naar eigen zeggen op verzoek van de vermeende slachtoffers. Noah Vahle staat ongeacht dit alles pal achter haar moeder en vertelt daarover in het…