Dochter, leeftijd, woonplaats: dit wil je weten over Michella Kox

Michella Kox, kennen we allemaal als realityster.

In 2008 was Michella Kox voor het eerst op televisie te zien in het programma ‘Dames in de dop’.

Hier leerde jonge vrouwen hoe ze het huishouden moesten doen. Kox, won het programma.

In 2011 deed ze mee aan ‘Echte Meisjes in de Jungle’. Sindsdien is ze echt bekend.

Niet alleen op televisie, maar ook op social media.

© Instagram @michellakox

Wie is Michella Kox?

Michella Kox werd geboren op 7 januari 1980 in Arnhem. Ze is in Nederland bekend als presentatrice en zangeres.

© Instagram @marjamariaa

Haar dochter

Maria Kox is de knappe 25-jarige dochter van Michella Kox.

Ze geniet volop van het leven samen met haar vriend Jurij Oosten. De dochter van Kox werkt op dit moment bij de Levi’s winkel in Arnhem.

© Instagram @michellakox

Zo oud is Michella Kox

Op dit moment is Michella 43 jaar oud, voor een bekende influencer is ze ‘oud’ te noemen.

Ook…

Lees verder bij sterrenoptv.nl