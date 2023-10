DNB-baas Knot hekelt spilzuchtige regeringen in eurozone

Leestijd: < 1 minuten

Het expansieve begrotingsbeleid van vele eurolanden belemmert de pogingen van de Europese Centrale Bank om de inflatie te temperen, aldus Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank en bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), tijdens een panelgesprek.

Centrale banken worden geconfronteerd met overheidsbegrotingsbeleid dat “compleet uit de pas loopt” met de economische situatie, zo merkte Knot op tijdens een bijeenkomst in het Slowaakse Tatra-gebergte. “Er is een gebrek aan bereidheid om bij te dragen aan de stabilisatie van de eurozone-economie.”

Centrale bankiers, inclusief Knot, hebben vaker hun zorgen geuit over de financiële steun die overheden verstrekt hebben aan huishoudens en bedrijven vanwege de hoge energieprijzen. Ze menen dat het geld te ruimhartig is verdeeld onder de bevolking. Deze maatregelen werden genomen juist toen de centrale bank door middel van renteverhogingen probeerde minder geld in de economie te…