DJI’s Mini 4 Pro: innovatie in de palm van je hand

DJI heeft de Mini 4 Pro-consumenten drone gelanceerd en voorzien van verschillende verbeterde functies. Als wereldwijde marktleider op het gebied van civiele drones en luchtopname technologie, worden de producten van DJI altijd met hoge verwachtingen ontvangen door consumenten. Op 25 september bracht DJI de Mini 4 Pro uit, die baanbrekende innovaties introduceert in de wereld van compacte drones.

In dit artikel lees je meer over dit vernieuwende product en de voordelen die deze drone te bieden heeft.

Maak kennis met de Mini 4 Pro

Op het eerste gezicht lijkt de nieuwste Mini Pro-drone sterk op het vorige model. Toch heeft DJI aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd in de specificaties, waardoor versie 4 zich onderscheidt van zijn voorgangers. Deze verbeterde versie van de Mini 4 Pro is verkrijgbaar vanaf € 799,-. Met een gewicht van slechts 249 gram en afmetingen van 145x94x64 mm is het een bijzonder compact model.

Innovatieve revolutie in beeldkwaliteit