DJ Wietze de Jager koopt dit appartement in Amsterdam! Zie foto’s

OVERBIEDEN WIETZE DE JAGER

DJ Wietze de Jager heeft recent een driekamer appartement gekocht in Amsterdam Oud West op loopafstand van het Vondelpark. Hij moest wel stevig overbieden. De vraagprijs was 595.000 euro en Wietze kocht het appartement voor 663.000 euro ofwel 68.000 euro boven de vraagprijs.

INDELING APPARTEMENT WIETZE DE JAGER

Hij heeft er een hypotheek op laten vestigen van 750.000 euro. Voor dit geld heeft Wietze, die definitief niet terugkeert naar radio 538, het volgende. De woonoppervlakte bedraagt 73 vierkante meter en er zijn in totaal drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer.

FORS VERLIES

Door de ligging van het appartement valt er veel licht in de woonkamer. Koken kan in de luxe open keuken, voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur. Ook een balkon ontbreekt niet. Zijn villa in Zwolle heeft de DJ eind december verkocht voor 1.075.000 euro en daardoor leed hij een verlies van maar liefst 225.000 euro!!

BONAIRE

Er rustte namelijk een…