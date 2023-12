Dividendportefeuille | Zwaargewicht Broadcom blijft records aan elkaar rijgen

Op de beurzen kan het niet op momenteel, en daarbij doen de Amerikaanse aandelen het, opnieuw, veel beter dan de Europese sectorgenoten. Althans, als we inzoomen op de Dividendportefeuille. Terwijl de meeste Europese dividendgroeiers blijven kwakkelen, breken hun Amerikaanse evenknieën bijna dagelijks nieuwe records. Op de lange lijst met all-time highs in de Verenigde Staten staan deze week weer vele tientallen prachtige dividendgroei-aandelen, waaronder portefeuillefondsen als Broadcom, ITT,KLA Corporation, Roper Technologies en Monolithic Power. Veel andere aandelen noteren vlakbij hun hoogste koersen ooit, iets wat we van slechts een paar Europese Dividendportefeuilleaandelen…