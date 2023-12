Dividendportefeuille | Winstweek met Broadcom (bijna) op $1000

Het kan niet op voor de Dividendportefeuille: opnieuw een winstweek en een rendement dat in 2023 verder klimt naar precies +8,0%. En dat terwijl de dollar, die zeer bepalend is met nu 68,3% belegd in Amerikaanse aandelen, een behoorlijke stap terug moest doen. Dit jaar staat de munt op 2,3% verlies ten opzichte van de euro.

Het zijn hoe dan ook prachtige tijden op de beurs en in de Dividendportefeuille is er een aantal achterblijvers en/of recente dalers die sterk herstellen (Tecan, Straumann, Merck KgAa, Assa Abloy, Coloplast, Valmont, Union Pacific, Valmont). Dat geldt ook voor de ijzersterke semiconductoraandelen – die een bovengemiddeld zware weging…