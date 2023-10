Dividendportefeuille | Wilde bewegingen en veel (dividend) nieuws

In wederom een week met wilde koersbewegingen liep het rendement over 2023 op naar +5,6%. Grootste daler op weekbasis was PepsiCo, waar we in juni op $186 een deel winst op namen. Deze week ging er 5% af door een combinatie van factoren, waaronder de stijgende rente die deze ‘veilige’ dividendaandelen minder aantrekkelijk maakt en de relatief hoge waarderingen rond all time highs van een paar maanden geleden. Ook speelt mee dat binnen de sector prijsverhogingen ter compensatie van acherblijvende volumes steeds meer bekritiseerd worden en consumenten meer en meer voor goedkopere huismerken kiezen. Een derde, veelgenoemde factor, is dat populaire afvalmedicijnen de…