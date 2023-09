Dividendportefeuille | Vooral niet nerveus worden van lagere koersen

Na opnieuw een verliesweek zakt het rendement van de Dividendportefeuille in 2023 terug tot +5,3%. Vooral dankzij de sterke dollar blijft de schade nog enigszins beperkt gelukkig. Veel hoogvliegers van eerder dit jaar, zoals LVMH, speelden de laatste tijd nagenoeg de volledige jaarwinst weer kwijt. De Franse luxegigant bereikte eind april nog een hoogste koers ooit op €904,60 en staat nu op €700. Voor de Dividendportefeuille werd in juni een stuk winst genomen op €833,90, vooral om de forse weging van ruim 5% af te romen met het oog op een potentiele koersdaling die we nu dus ook zien. Met een huidige weging van 2,6% is LVMH, deze maand met -10%…