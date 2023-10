Dividendportefeuille | Ruim €1800 herbelegd

Voor de vierde week op rij leverde de Dividendportefeuille in, alhoewel het met -0,6% het kleinste weekverlies was over die periode. Net als vorige week is de zware overweging in de Verenigde Staten goud waard. De dollar liep verder op en staat in 2023 nu op 2,1% winst tegenover de euro. Daarmee blijft de schade beperkt in een week waarin slechts 11 van de 47 aandelen een minimaal plusje boekten, aangevoerd door A.O. Smith (+2,5%).

Tegen de slotkoersen van vrijdag werd de volledige kaspositie van uiteindelijk €1816 herbelegd in de aandelen die dat uitkeerden. Vooral voor achterblijvers als Bristol-Myers, met $119,69 aan kwartaaldividend koploper in de VS, is dat enorm…