Dividendportefeuille | Ondanks Dollar General gewoon een topweek

Veel aandacht ging deze week natuurlijk uit naar discounter Dollar General, die op weekbasis bijna 16% inleverde en dit jaar op 47% verlies staat. Omdat het aandeel pas in een later stadium werd toegevoegd aan de Dividendportefeuille, blijft het verlies hier beperkt tot 22,9%. Daarmee is Dollar General wel gelijk in één klap het slechtst presterende aandeel op basis van totaalrendement, en dat terwijl het nog geen drie maanden geleden werd gekocht.

Ook twee andere nieuwe aankopen, Valmont en FMC Corp, zijn zeer ongelukkig begonnen met negatieve rendementen van nu 22,9% (Valmont) en 20,3% (FMC). Daar staan gelukkig wel fraaie winsten voor nieuwkomers ITT (+17%) en Owens Corning (18,3%) tegenover waardoor…