Dividendportefeuille | Nieuwe recordstand na sterke week

Ik zeg wel vaker dat beurskoersen uiteindelijk het dividend volgen en in het geval van de Dividendportefeuille is dat uiteindelijk altijd omhoog. Nadat over 2023 voor het eerst de magische grens van €10.000 aan dividend op jaarbasis werd doorbroken, volgen nu ook de beurskoersen.

Recordhoogte dividendportefeuille

Op 26 januari sloot de portefeuille af op een all time high van €473.107. Dat geeft gemeten vanaf de start in september 2011 een totaalrendement van 373,1%. Het rendement in 2024, vorige week nog negatief, maakte een sprong naar +1,7%, dankzij een groot aantal aandelen dat met sterke cijfers kwam. Omdat het hoofdzakelijk om achterblijvers in…