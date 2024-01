Dividendportefeuille | Moeizame start 2024

Het jaar 2023 werd uiteindelijk afgesloten met een zeer fraaie plus van 15,4% voor de Dividendportefeuille, goed voor het twaalfde winstjaar in de dertien jaar dat de portefeuille inmiddels bestaat. Van die dertien jaar was er bovendien tien keer sprake van een rendement in dubbele cijfers. Een andere mijlpaal is het jaarlijkse dividend, dat in 2023 uitkwam op een nieuw record van €10.076. Dat is natuurlijk gigantisch, zeker als je het terugrekent naar de startwaarde van de Dividendportefeuille van €100.000.

Dividendinkomen

Het mooie is natuurlijk dat het dividendinkomen op lange termijn steeds verder oploopt. De dividendgroei kwam in 2023 uiteindelijk…