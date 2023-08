Dividendportefeuille | Met nieuwe aankoop naar 47 topaandelen

Na twee verliesweken herstelde de Dividendportefeuille weer met +1,3% op weekbasis. Dat levert een totaalrendement van 338,9% op sinds de start in 2011. Het herstel werd, alhoewel met relatief kleine koersuitslagen, ditmaal breed gedragen. Vooral opvallend was de rol voor de meer cyclische industriƫle bedrijven, die doorgaans sterker reageren op economische ontwikkelingen.

Grootste stijger was ITT Inc, dat op weekbasis 3,9% pluste en op een koers van ruim $99 niet ver noteert van de all time high van $102,96 die begin deze maand werd gezet. ITT levert producten en diensten voor onder meer de auto- en defensiesector en is sinds de ankoop eind juni inmiddels goed voor bijna 13% rendement. Dat de…