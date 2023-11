Dividendportefeuille: Koopjes stapelen zich op

Het was weer een lastige week met per saldo meer (en procentueel grotere) dalers dan stijgers. Het rendement van de Dividendportefeuille in 2023 is teruggevallen tot minder dan 1%. Pluspunt is echter dat het dividendrendement voor het eerst in lange tijd weer door de grens van 2% is gebroken, simpelweg omdat alle aandelen in portefeuille een groeiend dividend betalen.

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten waren de typische groeiaandelen, vaak met een bovengemiddeld hoge waardering, opnieuw slachtoffer van de macro- economische en geopolitieke ontwikkelingen. Bijna alle meer cyclische aandelen (consumenten, semiconductors en industrie) en de…