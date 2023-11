Dividendportefeuille | Herstel zet door met hoofdrol grote namen

Na opnieuw een prima week liep het rendement op tot +6% in 2023 met slotkoersen van maandag. Het totaalrendement sinds de start in september 2011 komt zodoende uit op +327,1%. Met nog krap anderhalve maand te gaan in 2023 lonkt een nieuw winstjaar voor de Dividendportefeuille, die vorig jaar voor het eerst met verlies afsloot maar gemiddeld op jaarbasis nog steeds goed is voor een totaalrendement van 13% sinds de start in 2011.

Gevolg van de sterk opgelopen koersen op de beurs is wel dat het dividendrendement weer onder de magische grens van 2% is gedoken, met momenteel precies 1,9%. In 2023 werd tot dusverre al €8849 aan dividend ontvangen, waarvan het…