Dividendportefeuille | Dividendinkomen nu ruim €10.000 per jaar

Het verhaal van de Dividendportefeuille is bekend: investeren in dividendgroeiers, het dividend herbeleggen en op lange termijn een gigantisch kapitaal vergaren. Tot dusverre verloopt dat uitstekend, met sinds de start in september 2011 een totaalrendement van ruim 364% per 28 december. Met nog zo’n anderhalve dag handel te gaan in 2023, staat ruim 15% winst op het bord. Dat is bizar als je bedenkt dat krap twee maanden eerder, eind oktober, de portefeuillewaarde nog €406.000 bedroeg en er bijna rode cijfers werden geschreven. De enorme opmars sindsdien brengt de Dividendportefeuille op de voorlaatste handelsdag van 2023 op een totale stand van…