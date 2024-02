Dividendbelasting, alles wat je moet weten

Leestijd: 4 minuten

Dividend is een goede manier om passief inkomen te realiseren. Door een aandeel te kopen in een bedrijf kan er winst uitgekeerd worden naar jou als aandeelhouder. Die winst heet dividend. Helaas ontkom je ook bij dividend niet aan het betalen van belasting.

In dit artikel leggen we je alles uit over dividend en dividendbelasting. Daarnaast bespreken we de vraag wat is dividend en gaan we in op de dividenduitkering. Om de uitleg compleet te maken leggen we ook dividendbelasting berekenen uit.

Lees snel verder om er achter te komen hoe dividendbelasting werkt en hoe jij het in je voordeel kan gebruiken.

Wat is dividend?

Dividend is de winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders. De hoogte van deze winstuitkering wordt meestal bepaald door de hoogte van…