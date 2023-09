Diverse analisten | Van Nvidia wordt veel verwacht

Volgens DZ Bank kan Nvidia (koers 25 augustus: $471,63) beter AI-vidia genoemd worden. De Amerikaanse chipfabrikant profiteert van de sterk toenemende vraag naar AI-chips en heeft daarin een bijna-monopoliepositie. Dat zou volgens DZ Bank de komende periode tot uiting moeten komen in extreem hoge omzet- en winstgroeicijfers voor Nvidia. Zodoende hebben zij hun prognoses aanzienlijk verhoogd en als gevolg daarvan het koersdoel opwaarts bijgesteld van $450 naar $615. Het advies blijft ‘kopen’.



Jefferies wijst erop dat Nvidia een tweede opeenvolgend kwartaal van aanzienlijke winstgroei boekte. Drie maanden geleden overtrof de winst per aandeel de gemiddelde verwachting met 30% en deze keer was dat zelfs 38%. Dit wekt de indruk dat het bedrijf een dominant ecosysteem kan worden wanneer computergebruik overgaat naar het…