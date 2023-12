Diverse analisten | Record lonkt voor S&P500

De Amerikaanse aandelenmarkten kenden tot dusver dit jaar een sterke rally. De S&P500 stond begin dit jaar nog op 3839,50 punten, om eind juli een voorlopig hoogtepunt te bereiken van 4607,07 punten. In de maanden daarna daalde de S&P 500 tot 4117,37 punten, om afgelopen maand weer flink op te lopen tot het huidige niveau van 4556,62 punten.

Toename

Goldman Sachs is voorzichtig en verwacht dat de S&P500 eind volgend jaar sluit op 4700 punten, wat een toename van slechts 3% zou betekenen. Dit terwijl in verkiezingsjaren de S&P500 een gemiddeld rendement van 8% oplevert. Goldman Sachs denkt dat de kans op een recessie in de VS volgend jaar slechts 15% is en de bbp-groei uitkomt op 2,1%. Deze zaken worden volgens de Amerikaanse zakenbank echter al weerspiegeld in de…