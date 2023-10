Diverse analisten | Nike presteert beter dan verwacht

Nike (koers 2 oktober: $95,63) realiseerde over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, dat op 31 augustus eindigde, op jaarbasis een omzetgroei van 2% tot $12,9 mrd. De aangepaste winst per aandeel nam toe van $0,93 naar $0,94. De Amerikaanse sportartikelenfabrikant verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal iets zal verbeteren.



De resultaten van Nike voldeden aan de verwachtingen van Deutsche Bank. Daarnaast verraste de sportartikelenfabrikant met zijn omzetverwachting voor het huidige kwartaal. Deutsche Bank heeft daarom zijn koersdoel met $3 verhoogd naar $125 en het advies gehandhaafd op ‘kopen’.

RBC Capital Markets heeft zijn koersdoel voor Nike juist verlaagd van $134 naar $113. De analist denkt dat de supercyclus voor met name luxegoederen op zijn einde loopt en de economische tegenwind…