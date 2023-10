Diverse analisten | Koersdip Amazon koopkans

Op 26 september hebben zeventien Amerikaanse staten samen met de Federal Trade Commission (FTC) een antitrustzaak aangespannen tegen Amazon. Zij beschuldigen het Amerikaanse e-commercebedrijf ervan monopolistische macht uit te oefenen en concurrentiebeperkende tactieken toe te passen. Dit weerhoudt verkopers, die te hoge kosten in rekening gebracht krijgen, ervan hun prijzen te verlagen. Amazon zegt zich van geen kwaad bewust te zijn en stelt dat het juist de concurrentie en innovatie binnen de detailhandel heeft gestimuleerd en dat dit heeft geresulteerd in een breder productaanbod, lagere prijzen en snellere bezorgdiensten. Als gevolg van deze rechtszaak is de aandelenkoers van Amazon gedaald naar $124,04 (slot per 28 september, red.), het laagste niveau sinds juni.

Volgens Wedbush…