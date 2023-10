Diverse analisten | Kleren maken de belegger

De aandelenkoers van Hugo Boss (koers 9 oktober: €60,74) is de afgelopen drie maanden met bijna 20% gedaald. Hauck Aufhäuser Investment Banking vindt deze koersdaling overdreven en ziet er aanleiding in om het advies te verhogen van ‘houden’ naar ‘kopen’. De vermogensbeheerder rekent erop dat de Duitse modeketen, geholpen door de relatieve kracht van het marktaandeel en de dynamische vernieuwing van zijn merken, over het derde kwartaal een tweecijferige procentuele groei en een hogere winstgevendheid zal rapporteren. Op 2 november publiceert Hugo Boss zijn derdekwartaalcijfers. Het koersdoel is bij Hauck Aufhäuser €72.

Bekijk ook het dossier Duurzaam Beleggen

RBC Capital Markets vindt ondanks de iets voorzichtere verwachting voor de omzet tot 2024 Hugo Boss nog altijd…