Diverse analisten | Katachtig herstel voor Puma?

Puma verwacht dat de omzet dit jaar met ongeveer 5% groeit, terwijl dat vorig jaar nog 6,6% was. De ebit komt uit tussen €620-700 mln, waar dat over 2023 €622 mln was. De Duitse sportartikelenfabrikant vreest dat vooral in de eerste helft van het jaar het consumentensentiment wordt gedrukt.

Hauck Aufhäuser Investment Banking denkt dat het slechte nieuws inmiddels in de aandelenkoers is verwerkt en heeft het advies voor Puma verhoogd van ‘houden’ naar ‘kopen’. Ondanks de aanhoudende economische onzekerheid verwachten de analisten dat Puma dankzij het uitbreiden van zijn marktaandeel en grote sportevenementen zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen de komende kwartalen een solide omzet- en winstgroei blijft boeken. Het koersdoel is vastgesteld op €50.

Warburg Research…