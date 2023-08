Diverse analisten | Hogere waardering Prosus

Prosus (koers 21 augustus: €63,15) zag dat zijn deelneming Tencent een sterk tweede kwartaal kende. Het Chinese internetbedrijf boekte op jaarbasis een omzetgroei van 11% naar JPY 149,2 mrd en de nettowinst verbeterde met 41% naar JPY26,2 mrd. Volgens Tencent was dit te danken aan een snelle groei van de advertentie-inkomsten, die vorig jaar nog werden gedrukt door de in China geldende coronamaatregelen.



Barclays stelt op basis van de kwartaalupdate dat de fundamentele trends van Tencent verbeteren en dat daarnaast Chinese toezichthouders minder streng zijn geworden voor technologiebedrijven. Omdat het belang in Tencent nog altijd goed is voor ongeveer 77% van de intrinsieke waarde van Prosus, heeft de Britse zakenbank zijn advies voor het aandeel verhoogd…