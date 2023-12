Diverse analisten | FedEx bezorgt teleurstelling

FedEx zag over het tweede kwartaal van het lopende boekjaar, dat op 30 november eindigde, de aangepaste winst per aandeel met 25% stijgen tot $3,99. Dit was grotendeels te danken aan een kostenbesparingsprogramma. Wel lag het resultaat $0,50 per aandeel onder de gemiddelde raming van analisten. Vooral de Express-divisie stelde teleur: de operationele inkomsten daalden daar met 59% tot $178 mln en de marge bedroeg 1,7%. Dit had te maken met een lagere vraag van U.S. Postal Service, dat meer pakketten overhevelde van luchttransport met hogere marges naar goedkopere grondvervoersdiensten.



FedEx onderhandelt momenteel met de postkantoren over een verlenging van het contract dat volgend jaar afloopt. De inkomsten van FedEx Ground groeiden met 57% tot $936 mln, met daarbij een…