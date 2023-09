Dit zijn Morningstar’s beste ideeën in Europese…

De aandelenanalisten van Morningstar brengen de aandelen die zij opwaarts potentieel toekennen samen onder de noemer Equity Best Ideas. Dit overzicht toont de favorieten per regio en sector. We pikken enkele voorbeelden van favoriete Europese aandelen uit:

Morningstar is van mening dat Anheuser-Busch InBev (ABI) ondergewaardeerd is vanwege de zorgen van beleggers over financiële risico’s. het recente verlies van marktaandeel voor het merk Bud Light als gevolg van een rampzalige marketingcampagne hielp niet en heeft waarschijnlijk een negatieve invloed op het merk Bud Light op de lange termijn.

De reden om toch positief te zijn over AB InBev zijn niet de prestaties in de VS, maar de structureel veel aantrekkelijkere markten in ontwikkelingslanden. De bierbrouwer heeft sterke marktposities en daardoor kostenvoordelen in Afrika en Latijns-Amerika. De dominante positie in deze markten moeten ervoor zorgen dat AB InBev maximaal profiteert van de groei die deze regio’s bieden. Die…

