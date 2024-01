Dit zijn drie knappe kinderen van Ruud de Wild

Ruud de Wild kennen we allemaal als radio-dj en tv-persoonlijkheid.

Hij is al sinds 1990 actief in de radio-wereld. In 1999 was Ruud te zien in het populaire programma ‘Big Brother’.

Naast zijn indrukwekkende carrière in de radio- en televisiewereld kennen we Ruud van zijn vele relaties.

In dit artikel vertellen we je alles over Toy Travis de Wild, Johnny de Wild en Teddy de Wild de kinderen van Ruud de Wild.

3 kinderen van twee verschillende vrouwen

Ruud de Wild, heeft 3 kinderen van twee verschillende. Zijn eerste kind, dochter Toy Travis de Wild kreeg Ruud samen met zijn 1e vrouw Tatum Dagelet. Zijn andere twee kinderen: Johnny en Teddy kreeg Ruud samen met zijn ex-vrouw, Aafke Burggraaf.

Toy Travis de Wild

De 20-jarige Toy Travis de Wild is de knappe dochter van Ruud.

Deze kreeg hij met zijn eerste vrouw.

Op dit moment studeert ze Creative Business in haar geboorteplaats, Amsterdam….

