Dit zijn de zusjes van Hélène Hendriks

Hélène Hendriks, kennen we allemaal als presentatrice van onder andere SBS6.

Ze begon als presentatrice bij Fox Sports. Inmiddels is de knappe Hélène niet meer weg te denken uit de Nederlandse showbizz.

In dit artikel vertellen we je alles over de tweelingzusjes van presentatrice Hélène Hendriks.

Drieling

Hélène, werd geboren op 6 augustus 1980 in Breda.

Haar zussen zijn op precies dezelfde dag jarig.

De presentatrice en haar zussen Judith en Clair zijn namelijk een drieling.

Volgens het Amsterdam UMC komt dit maar 1 keer voor van de 7.000 geboorten.

© Instagram @helenehendriks1

Judith Hendriks is het zusjes van Hélène

Judith Hendriks, is het zusjes van Hélène. Ze werd geboren op 6 augustus 1980 in Breda.

Over Judith is erg weinig bekend.

Ze is niet actief op social media en wil liever niet in de spotlights staan.

© ikziejouwel

Claire Hendriks is het zusjes van Hélène

Claire Hendriks, is de…

