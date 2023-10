Dit zijn de winnaars van het Televizier-gala

Gisterenavond was het ‘Televizier-gala‘ weer op tv. Bij dit jaarlijkse evenement was heel bekend Nederland aanwezig.

Enkele bekende gasten waren: Chantal Janzen, Wendy van Dijk, Martien Meiland en Eva Jinek.

In totaal waren er 7 winnaars, er waren ook 7 categorieën en 21 kandidaten. De Gouden Televizier-Ring zelf, de belangrijkste prijs, werd gewonnen door het BNNVARA-programma ‘Oogappels’.

De andere kanshebbers waren ‘B&B Vol Liefde’ en ‘De Oranjezomer’.

De meeste mensen zagen het RTL-programma als favoriet, toch hebben ze niet gewonnen.

De Televizier-ring voor beste presentator werd gewonnen door Hélène Hendriks, zij kreeg meer stemmen dan André van Duin en Raven van Dorst.

Bertrie Wierenga, werd verkozen tot ‘beste acteur’.

Je kunt haar kennen van haar rol in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, daarnaast speelde ze in 2023 de rol van Maria Magdalena in ‘The Passion.

Bertrie, versloeg Kim van Kooten en

