Dit zijn de winnaars van de 2023 december TechFi giveaway: gefeliciteerd!

Vandaag sluiten we de 2023 december TechFi giveaway af met de bekendmaking van de winnaars van al deze mooie prijzen.

In december vorig jaar gaven we bijna elke dag samen met een partner een prijs weg. Maar liefst 28 gelukkige winnaars kregen bericht en inmiddels heeft iedereen gereageerd. De prijzen kunnen bekendgemaakt en verstuurd worden!

De giveaway van december 2023 was de grootste tot dusver. Eerder organiseerden we de weggeefactie in december 2021, juli 2022 (vanwege het 1-jarig bestaan van TechFi) en december 2022. De afgelopen editie sloeg alle andere qua aantal prijzen én qua deelnemers. Toch was de winkans nog altijd een heel stuk groter dan bij de Oudejaarsloterij, zeker voor wie TechFi volgde op social media of de quiz-vragen bij elke giveaway correct invulde. Hiermaken we de winnaars bekend.

Zo zijn de winnaars getrokken en worden de prijzen verstuurd

We hebben met behulp van de widget die we gebruikten voor de actie volledig…