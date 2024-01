Dit zijn de vooruitzichten voor de VS in 2024

Amerikaanse aandelen gingen in de uitverkoop toen in het najaar de lange rente steeg en de US 10-jaars staatsobligatie de 5% naderde, en ze zakten ver weg tot een fikse onderwaardering. Maar vervolgens kwam de Kerstrally al heel vroeg, want de lange rente daalde in november, waarna de rally na de crisis nog verder werd versterkt.

De markt interpreteerde de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell na de vergadering van december niet alleen als dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente, maar ook al overweegt wanneer ze moet beginnen met versoepelen van het monetair beleid.

Wat waarderingen betreft geeft het universum van de ruim 700 aandelen die Morningstar’s aandelenanalisten volgen per 21 december 2023 aan dat de Amerikaanse aandelenmarkt noteerde tegen een koers/Fair Value verhouding van 1,00, wat betekent dat de markt gelijk gewaardeerd is aan de schattingen van Morningstar’s analisten.

Hoe moeten beleggers positie kiezen in 2024?

