Dit zijn de verbeteringen van de iPhone 15 Pro Max

Apple heeft vorige week de nieuwe iPhone 15-serie uitgebracht. Net als de voorgaande jaren beschikt de iPhone 15-serie over een aantal verschillende modellen. In totaal zijn er vier modellen uitgebracht waaronder als topmodel de nieuwe iPhone 15 Pro (Max).

iPhone 15: vier iPhones

Apple heeft vier modellen van de iPhone 15 uitgebracht. Hierbij heeft Apple de volgende iPhones uitgebracht:

iPhone 15 (6,1 inch)







iPhone 15 Plus (6,7 inch)







iPhone 15 Pro (6,1 inch)







iPhone 15 Pro Max (6,7 inch)

De iPhone 15 is het goedkoopste basismodel welke is voorzien van een 6,1 inch scherm. Apple heeft een grotere variant met de iPhone 15 Plus welke beschikt over een scherm van 6,7-inch scherm. Deze twee iPhones zijn qua specificaties hetzelfde, er is alleen een verschil in de batterijduur en grootte van het toestel.

Ten opzichten van de iPhone 15 is er net zoals de voorgaande jaren een Pro (Max) model welke beschikt over…