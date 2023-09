Dit zijn de twee knappe zussen van Jutta Leerdam

Inmiddels kennen we Jutta Leerdam allemaal wel.

Ze heeft miljoenen volgers op social media, een relatie met YouTuber Jake Paul en een succesvolle carrière als topschaatster.

Minder mensen weten dat Jutta ook twee zussen heeft met wie ze samen opgroeide.

Jutta, Merel en Beaudine groeiden op in ‘s-Gravenzande waar ze alle drie geboren zijn.

Ze zijn de dochters van Ruud en Monique Leerdam.

In dit artikel vertellen we je alles over de twee zussen van Jutta, en we verklappen alvast: ze zien er prachtig uit.

© Instagram @merelleerdam

Merel Leerdam is de zus van Jutta Leerdam

De bruinharige Merel is de 26-jarige zus van Jutta.

Ze is de oudste dochter van Ruud en Monique Leerdam.

Op social media heeft ze nog niet zoveel succes als haar zus, toch zijn 30.000 volgers niet niets.

Merel, is werkzaam als social media marketeer bij The Fully Bookers.

Ze heeft al 6 jaar een relatie met Barry Enthoven.

Het lijkt erop dat…

