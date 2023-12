Dit zijn de potentiële tegenstanders van Feyenoord in de Europa League

Feyenoord moet in de tussenronde van de Europa League serieus rekening houden met een heel zware loting. De Rotterdammers komen als nummer drie van de Champions League terecht in een competitie lager, maar kan desondanks een aantal heel zware tegenstanders treffen.

De formatie van Arne Slot kan bijvoorbeeld voor het derde jaar op rij in Europa gekoppeld worden aan AS Roma, die de laatste twee jaren de beul van de Rotterdammers bleek. Ook aan Olympique Marseille werd het recentelijk eerder gekoppeld in de Conference League. Sparta Praag, SC Freiburg, Toulouse en met name Sporting Lissabon zijn ook zware opponenten voor de Rotterdammers. FK Qarabağ lijkt aan de voorkant de meest gunstige loting voor Feyenoord.

De loting voor de tussenronde van de Europa League vindt plaats komende maandag op maandag 18 december om 13:00.

Potentiële tegenstanders Feyenoord: SC Freiburg, Olympique Marseille, Sparta Praag, Sporting Lissabon, Toulouse, Stade Rennes, AS Roma, FK Qarabağ