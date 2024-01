Dit zijn de nieuwste ratingwijzigingen door Morningstar

Ramanand Kothari

De BGF Global SmallCap strategie profiteert van het sterke leiderschap en de uitgebreide middelen van het fondshuis. De consequente toepassing van het op alpha gerichte kwantitatieve aandelenselectieproces in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de ratings voor People en Process Pillar zijn opgewaardeerd naar respectievelijk Above Average and Average.

Het Systematic Active Equity-team bij BlackRock, dat deze strategie sinds mei 2017 beheert, wordt geleid door co-managers Kevin Franklin, Raffaele Savi en Richard Mathieson, die technisch leiderschap en stabiliteit bieden. Ondanks de grote omvang heeft het team, bestaande uit 90 professionals in data-analyse, natuurlijke taalverwerking en machine learning, een lovenswaardige stabiliteit weten te behouden. Het unieke kwantitatieve proces van de strategie, dat traditionele en niet-standaard signalen leren combineert, heeft zich gestabiliseerd en consistent resultaten opgeleverd. Hoewel wereldwijde aandelen…

Lees verder bij www.morningstar.nl