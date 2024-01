Dit zijn de nieuwe televisies in de 2024 Philips TV line-up

De Philips OLED+959 en de OLED+909 zijn de twee topmodellen van het merk dit jaar. De OLED959 kenmerkt zich onder meer door Ambilight Plus, dat een nog fraaiere kleurengloed achter de TV moet projecteren.

Dit jaar viert Philips 20 jaar Ambilight met een nieuwe versie, maar het 2024 Philips TV assortiment heeft méér te bieden. We tonen het in vogelvlucht.

Binnenkort kan je een preview lezen van de Philips televisies voor dit jaar, waarin we meer de diepte in gaan. Voor nu een overzicht van de nieuwe lijnen die je dit jaar bij de 2024 Philips TV line-up kunt verwachten. Dat zijn er nogal wat. Naast nieuwe modellen oled tv komt het bedrijf ook met een nieuw miniled model én een nieuw besturingssysteem: Titan OS.

2024 Philips TV topmodel: de OLED+959

Het is altijd even wachten voor hij er daadwerkelijk is, het topmodel oled van Philips. De OLED938 van vorig jaar moeten we nog verwelkomen voor een test, maar de OLED+959 staat al op de rol. Overigens…