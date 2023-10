Dit zijn de nieuwe opzetstukken voor de Dyson Airwrap

Met een diffuser en een nieuwe volumeborstel breidt Dyson de opzetstukken voor de Airwrap verder uit.

De Dyson Airwrap mag zich verheugen in gezonde belangstelling. Ondanks een stevige prijs is de styler zeer populair. De toevoeging van twee nieuwe, eveneens niet goedkope opzetstukken moet het apparaat nog veelzijdiger maken.

Vanuit technisch oogpunt is de enige tijde geleden vernieuwde Dyson Airwrap zonder meer een buitengewoon indrukwekkend product. In een relatief compacte behuizing gaat een extreem krachtige motor schuil. Samen met een elektronisch gestuurde warmte-element produceert het daarmee een constante stroom warme (of desgewenst koude) lucht. Door gebruik te maken van het coanda-effect blaast de Airwrap haren in het gareel, waar andere stylers meer moeite mee hebben. Een van onze reviewers was daarover zeer enthousiast (‘salonresultaat zonder het huis te verlaten‘), de ander merkte wel dat de Airwrap worstelt met heel lang haar. Nu komt…