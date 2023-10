Dit zijn de motieven van de man die Tim Hofman wilde neerknallen

Op een schijnbaar normale woensdagmiddag, 6 september, betreedt een man het Mediapark in Hilversum. Met een zonnebril op en een tas in zijn hand, heeft hij een duidelijk doel voor ogen: Tim Hofman. Maar waarom? In de nieuwste aflevering van BOOS legt de presentator het zelf uit.

Bekijk de aflevering hieronder:





Dubieus verzoek

Om 15.25 uur vraagt de man aan de receptie om een handtekening van Tim Hofman. Ondanks dat Hofman in het gebouw aanwezig is, wordt dit door de baliemedewerker ontkend. De man vertrekt, maar keert later die avond terug met een verontrustende boodschap voor een beveiliger: hij is hier om Hofman neer te schieten.

Arrestatie

De beveiliger handelt snel, belt de politie en houdt de man in de gaten. Buiten het gebouw wordt de man door de politie gearresteerd, met getrokken wapens.

Wie is het?

De grote vraag is: wie is deze man en waarom wilde hij Hofman kwaad doen? Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een 41-jarige…