Dit zijn de jeugdliefdes van Max Verstappen

Onze nationale held heeft voor zijn huidige droomvrouw Kelly Piquet heel wat vrouwenharten veroverd.

Voordat hij korte relaties had met Joëlle Witschge, Roos van der Aa, Dilara Sanlik en Maxime Pourquié heeft onze Max Verstappen twee jeugdliefdes gehad.

Max was in zijn tienerjaren samen met Sarbé Cook, het was zijn eerste grote liefde.

Na Sarbé Cook kreeg hij een relatie met Mikaela Ahlin-Kottunlinsky.

© Instagram @maxverstappen1

Max hield in zijn tienerjaren van meiden die ook raceten

In de tienerjaren van Max Verstappen was hij ook dol op vrouwen.

Wel, zien we verschillen met zijn andere ex-vriendin.

De meiden waarmee hij een relatie had in zijn tienerjaren, zaten ook in de racesport.

Sabré Cook en Mikaela Ahlin-Kottunlinsky zijn beiden nog steeds actief.

© Instagram @sabrecook

Sarbé Cook had een relatie met Max Verstappen

Sabré Cook was de allereerste liefde van Max Verstappen.

Max en Sarbé kregen…

