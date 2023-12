Dit zijn de eerste Core Ultra laptop modellen van o.a. Acer en ASUS

De meeste aangekondigde Core Ultra laptops zijn geen gaming laptops, maar ze zitten er wel al tussen, zoals deze Acer Predator Triton Neo 16.

Tegelijk met de aankondiging van de nieuwe Intel Core Ultra processors, kondigden diverse laptopmakers modellen aan met deze chip aan boord. We stellen ze kort aan je voor.

Intel brengt voor zijn 14e generatie Core processors voor laptops twee smaken uit – en een daarvan noemt het liever niet ’14e generatie’. Dat is de nieuwe Intel Core Ultra chips met de codenaam Meteor Lake. Gisteren berichtten we uitgebreid over deze introductie, waar we eerder al stilstonden bij de vernieuwingen in de architectuur. Hier lees je nog een kort overzicht van de eerste laptops die op basis van deze chips zijn gebouwd. Tijdens CES 2024 in januari volgend jaar zullen er ongetwijfeld nog vele volgen, maar zo lang hoef je niet te wachten als je nú zo’n laptop met AI-processor wil aanschaffen. Hier stellen we de eerste Core Ultra…